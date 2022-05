Tragedia asilo Pile-Primo maggio, donna indagata per omicidio stradale

La donna proprietaria dell’auto che ha travolto la recinzione dell’asilo Pile-Primo Maggio, uccidendo un bimbo di 4 anni e ferendone altri cinque, è indagata con l'ipotesi di reato per omicidio stradale.

In queste ore è in corso un summit presso la questura all’Aquila al quale partecipano il pm Stefano Gallo, titolare dell’inchiesta, il capo della Mobile Danilo Di Laura e gli altri investigatori.

“Stiamo facendo il massimo con il massimo dell’impegno”, ha detto Gallo.

La Squadra Mobile e la Procura aquilana puntano a chiarire il più possibile la dinamica degli eventi e le responsabilità.

È in corso l’audizione dei testimoni e per quanto riguarda la donna indagata esami irrepetibili per i quali è necessaria la presenza dei difensori. È stata ascoltata anche la stessa indagata che è apparsa molto provata dalla tragedia.

Secondo quanto si è appreso la donna, mamma di due gemelli che stava andando a riprendere all’asilo, avrebbe parcheggiato la Volkswagen Passat lasciando al suo interno il figlio più grande. Fin qui la dinamica sembra essere chiara: le indagini e gli esami tecnici mirano a stabilire se l’auto si è sfrenata per difetti tecnici o se sia stato il minore.

L’auto è sequestrata e le indagini dureranno per l’intera notte.