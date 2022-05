Tragedia asilo Pile-Primo maggio: inchiesta si allarga alla sicurezza all'esterno della scuola. Domani l'interrogatorio della donna indagata per omicidio stradale

Si potrebbe allagare l'inchiesta sul tragico incidente di ieri pomeriggio nella scuola dell'infanzia Pile-Primo maggio dell’Aquila: la Procura della Repubblica e la Squadra Mobile dell’Aquila, infatti, stanno facendo degli accertamenti sulla questione della sicurezza all’esterno dell’asilo e negli spazi circostanti. In particolare, gli approfondimenti documentali e tecnici dovranno chiarire se le macchine potessero parcheggiare e se fosse a norma la recinzione nel giardino che è stata travolta dall'automobile.

Al momento, l'unica indagata è la mamma 38 enne che aveva lasciato la Volkswagen Passat parcheggiata, con all'interno il figlio maggiore di 12 anni, per andare a prendere all'asilo i due figli gemelli di 5 anni: il reato contestato è l'omicidio stradale.

La donna, B.R.Z., dovrebbe essere convocata domani per l'interrogatorio davanti al pm Stefano Gallo; finora non è stata ascoltata proprio perché unica indagata nell’ambito dell'inchiesta.

Da fonti investigative emerge che la 38enne e suo figlio sono sconvolti e in stato di shock.

L’immobile della scuola dell’infanzia, risalente almeno agli anni ’80, è di proprietà del Comune dell’Aquila. La gestione è per così dire ‘mista’: al piano terra c’è il nido (bambini da 0 a 3 anni), che è gestito dall’Amministrazione comunale, mentre nel seminterrato, dove è successa la tragedia, c’è la materna (3-6 anni) di competenza dell’Istituto comprensivo “Mazzini”. Di conseguenza, anche i piani di sicurezza sono due e distinti: il parcheggio, non si sa se a norma, fa parte della struttura recintata con un muro di cemento e rete elettrosaldata, il giardino è chiuso con una recinzione sfondata dall’auto.

La Procura della Repubblica ha intanto affidato la perizia tecnica ritenuta determinante per stabilire la dinamica del tragico incidente e che deve chiarire il motivo per il quale la macchina si è sfrenata: se è stato inavvertitamente il 12enne, lasciato nell'auto dalla mamma, se si è trattato di un errore della donna che per la fretta, in una azione comunque abitudinaria perché giornaliera, non ha ingranato la marcia a motore spento lasciando il solo freno a mano attivato, oppure se c’è stato un guasto tecnico.