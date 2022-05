Paola Inverardi è la nuova rettrice del GSSI

La professoressa Paola Inverardi è stata eletta nuovo rettrice del Gran Sasso Science Institute con un consenso di oltre il 97% dei voti.

Le operazioni di voto si sono svolte oggi.

Inverardi succederà al professor Eugenio Coccia, primo rettore del GSSI, a partire dal 12 settembre.

Informatica conosciuta a livello internazionale, specializzata nell’ingegneria del software, la professoressa Inverardi è attualmente membro del Consiglio Universitario Nazionale ed è stata recentemente nominata dal ministro Maria Cristina Messa quale membro del Tavolo tecnico istituito per elaborare la Strategia italiana in materia di ricerca fondamentale. Nel 2021, ha coordinato il tavolo tecnico del G20 della ricerca per conto del Ministro.

Già rettrice dell’Università degli Studi dell’Aquila dal 2013 al 2019, il suo legame con il GSSI risale al 2012 quado ha fatto parte del Comitato Ordinatore del GSSI.