Asilo e Infanzia "1° Maggio": attività didattiche sospese fino al 24 maggio

L'attività didattica dell'asilo nido e della scuola dell’infanzia "1° maggio" rimarrà sospesa sino al prossimo 24 maggio (incluso).

Il provvedimento è stato disposto con apposita ordinanza sindacale, adottata per consentire il completamento delle operazioni di trasferimento del mobilio e del materiale didattico a servizio delle due scuole in vista della ricollocazione nelle sedi alternative individuate per la ripresa delle lezioni, già sospese a seguito della tragedia verificatasi nel cortile esterno la struttura in via Salaria Antica Est.