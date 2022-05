Asilo di Pile: dimessi i gemellini che erano stati ricoverati al San Salvatore

Sono stati dimessi oggi dal reparto di Pediatria dell'Ospedale San Salvatore dell'Aquila, poco dopo le 15, i due gemellini rimasti coinvolti, insieme ad altri 4 bambini, nell’incidente alla scuola materna Pile-Primo maggio, verificatosi il 18 maggio scorso.

I due piccoli degenti, che erano stati ricoverati per delle contusioni, continueranno ad essere seguiti dai medici nell’ambulatorio pediatrico dell’ospedale dell’Aquila per la cura e il monitoraggio delle ferite riportate.

Subito dopo l’incidente, l’ospedale San Salvatore si era mobilitato con 118, pronto soccorso pediatrico e specialisti delle diverse branche, molti dei quali, pur essendo fuori servizio, erano rientrati nei reparti per assicurare un’assistenza immediata.

Si confermano stabili, in un quadro di progressivo miglioramento, le condizioni delle due bambine di circa 4 anni ricoverate al Policlinico Gemelli di Roma; una delle due è stata trasferita dalla Terapia intensiva in un reparto pediatrico dove sta proseguendo le cure. La seconda bimba, che necessita di assistenza intensivistica in ragione di una delicata frattura cranica permane invece in Tip, dove proseguono i trattamenti e resta in prognosi riservata.

E’ stato dimesso dalla terapia intensiva anche il bimbo di 4 anni ricoverato all’ospedale Bambino Gesù di Roma con un trauma toracico. Il paziente è stato trasferito al reparto di chirurgia generale; alla luce del quadro clinico stabile e rassicurante, sono state sciolte le riserve prognostiche.