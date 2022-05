L'Aquila, viabilità: gli interventi previsti e le zone interessate alle modifiche

Il Comando della Polizia municipale dell’Aquila rende noto che la viabilità urbana subirà delle modifiche nei prossimi giorni, al fine di consentire l’esecuzione di lavori che interesseranno alcune aree della città.

In particolare, domani, 24 maggio, dalle ore 8:00 alle ore 17:00, sarà interdetto il traffico veicolare, con istituzione del divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati, su via San Sisto, nel tratto relativo dal civico 23 fino all’incrocio con viale Aldo Moro. Nel periodo di chiusura sarà consentito il transito ai soli residenti e alle attività commerciali presenti nel luogo, con ingresso e uscita da viale della Croce Rossa.

Sempre domani, 24 maggio, dalle ore 8:00 alle ore 17:00, in via Castello, nel tratto compreso tra i civici 59 e 65, divieto di sosta con rimozione dei veicoli su entrambi i lati.

Il 28 maggio, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, chiusura della carreggiata con istituzione del divieto di sosta e di transito veicolare con zona rimozione su entrambi i lati di via Cavour, in prossimità dell’intersezione con via Sallustio e piazza del Palazzo. Fino al 25 maggio, dalle ore 8:00 alle ore 17:00, su parte di via Guglielmo Marconi, restringimento temporaneo della carreggiata con divieto di sosta zona con rimozione su entrambi i lati e senso unico alternato, regolato da movieri o impianto semaforico mobile.

Fino al 27 maggio, dalle ore 8:00 alle ore 17:00, divieto di sosta con zona rimozione su entrambi i lati e istituzione, per i tratti a doppio senso di circolazione, del senso unico alternato regolato da movieri nelle seguenti strade: via Francesco Savini, a partire dalla rotatoria con la S.S. 17 bis direzione via Tito Pellicciotti; S.S. 17 bis, a partire dalla rotatoria con via F. Savini direzione via Panella; via Buccio da Ranallo. Sempre fino al 27 maggio, dalle ore 8:00 alle ore 17:00, divieto di sosta zona con rimozione su entrambi i lati e istituzione, per i tratti a doppio senso di circolazione, del senso unico alternato regolato da movieri in via Vetoio, all’altezza dell’intersezione con via Ficara, a partire dal marciapiede di via Vetoio posto alla medesima altezza, e via Ficara, tratto trasversale all’altezza con l’intersezione con via Vetoio.

Da domani, 24 maggio, e fino al 27 maggio restringimento temporaneo della carreggiata con istituzione del divieto di sosta e zona rimozione su entrambi i lati e istituzione, per i tratti a doppio senso di circolazione, del senso unico regolato da movieri, nelle seguenti strade: via Avezzano, all’altezza del civico 3; via Ugo Piccinini, all’altezza dell’intersezione con via San Giuliano; S.S. 17, all’altezza del civico 34. Infine, il 26 maggio, dalle ore 8:00 alle ore 17:00, ci sarà il restringimento della carreggiata in via Burri, nel tratto compreso tra via Camponeschi e via degli Scardassieri, con istituzione del divieto di sosta e zona rimozione su entrambi i lati.