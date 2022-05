Tentativo di furto alle Poste di Centi Colella: arrestati due pregiudicati

La notte del 20 maggio, durante un servizio congiunto tra la Squadra Mobile e la Polizia Postale, sono stati tratti in arresto per furto aggravato in concorso due giovani italiani, colti mentre trafugavano le carte di credito pronte per la consegna ai legittimi titolari.

Nelle ultime settimane, nottetempo, erano stati perpetrati alcuni furti di corrispondenza all’interno del C.P.O. di Centi Colella; è stata avviata, dunque, un'immediata indagine con la Procura della Repubblica di L’Aquila e sono stati predisposti servizi di appostamento notturno per cogliere i colpevoli sul fatto.

Cosa che è effettivamente avvenuta la notte del 20 maggio, quando due pregiudicati di circa 30 anni, completamente travisati, hanno forzato la porta di ingresso del C.P.O. con arnesi atti allo scasso e si sono introdotti nella sala dei portalettere.

I poliziotti, appostati all’interno dell’edificio postale, hanno bloccato i due malviventi proprio mentre aprivano le buste per sottrarre le carte di credito. I due arrestati sono stati messi a disposizione dell’A.G. per la convalida, dopo la quale il G.I.P. ha confermato la custodia cautelare per entrambi.

Gli indagati sono stati condotti in carcere, mentre sono ancora in corso indagini per l’identificazione di eventuali altri complici coinvolti.