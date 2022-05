Plesso scolastico di Pile, prorogata la sospensione delle attività didattiche

Prorogata fino a domani, 25 maggio, la sospensione dell'attività didattica dell'asilo nido e fino al 27 maggio quella della scuola dell’infanzia "1° maggio" dell'Aquila.

Il provvedimento è stato disposto con apposita ordinanza del sindaco.

La nuova proroga si è resa necessaria, per quanto riguarda l’asilo, per consentire l’ultimazione dell’allestimento della struttura nel musp di via Ficara che in passato ha ospitato il nido “Il Viale”, mentre, per quanto concerne la scuola dell’infanzia, l’ordinanza ha dato seguito a una richiesta della dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Giuseppe Mazzini” (di cui la scuola in questione fa parte), con la quale è stata segnalata, tra l’altro, la necessità di completare le operazioni di predisposizione dei nuovi locali in cui saranno proseguite le lezioni.

Le lezioni nel plesso scolastico di Pile sono state sospese dal giorno successivo alla tragedia che si è verificata nel cortile esterno della struttura di via Salaria Antica Est.