L'Aquila, elezioni 2022: designati gli scrutatori

Sono stati designati i 340 scrutatori che opereranno nei 81 seggi elettorali del territorio comunale dell’Aquila (oltre quelli speciali per le case circondariali, le strutture sanitarie e quello riservato al voto per il consigliere straniero, quest’ultimo allestito alla scuola media Dante Alighieri), in occasione dei referendum e delle elezioni comunali del 12 giugno e dell’eventuale ballottaggio del 26 giugno.

L’elenco, in ordine alfabetico e di seggio elettorale, è pubblicato nell’apposita sezione del sito internet del Comune, in fondo a questa pagina https://www.comune.laquila.it/index.php?admininfo=0&id_sezione=1993