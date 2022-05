Internalizzazione contact center Inps, pubblicato il bando per l'assunzione del personale

E' stato pubblicato il bando INPS Servizi S.p.A., società per azioni in house providing interamente partecipata dall'Inps e alla quale sono affidate le attività di Contact center multicanale verso l'utenza dell'Istituto, di procedura selettiva, per titoli, per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, di 3.014 unità con profilo di operatore di contact center, team leader, specialista qualità e formazione e responsabile di sala.

In particolare, si cercano 2.895 operatori di contact center, 98 team leader, 8 specialisti formazione e qualità e 13 responsabili di sala.

Alla procedura selettiva possono partecipare quanti, alla data del primo giugno 2021, risultavano addetti al servizio del contact center multicanale dell'Inps che avranno una premialità che dovrebbe consentirgli di mantenere il posto di lavoro; vale, ovviamente, anche per gli operatori impiegati sulla commessa da Comdata nel sito dell'Aquila.

In questi mesi, c'è stato un lungo braccio di ferro: da una parte i sindacati e le forze politiche del territorio che hanno chiesto, invano, l'applicazione della clausola sociale; dall'altra l'azienda che, al contrario, ha deciso di procedere con un bando che, tuttavia, sarà chiuso, nel senso che il peso dei punteggi assegnati garantirà l'assunzione delle lavoratrici e dei lavoratori uscenti.

Insomma, una sorta di clausola sociale indiretta; il peso dei punteggi infatti, per un massimo di 36 punti, sarà così ripartito:

presenza prevalente nella commessa al 31 giugno 2021: 15 punti;

presenza, nella commessa, alla presentazione della domanda: 9 punti;

presenza nella commessa da inizio appalto (dicembre 2019) a giugno 2021: 0,5 punti per ogni mese fino ad un massimo di 8 punti;

titoli di studio: laurea magistrale 4 punti; laurea triennale 3 punti; diploma di scuola secondaria di II grado 2 punti; diploma di scuola secondaria di I grado 1 punto

"Al posto del bando noi avremmo preferito l'applicazione della clausola sociale, sul cui utilizzo concordava anche il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Tuttavia, il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ha assoggettato la procedura alla funzione pubblica e pertanto ha indotto l'Inps a fare una selezione", il commento della deputata dem Stefania Pezzopane.

"I requisiti per l'internalizzazione inseriti nel bando - sottolinea l'esponente Pd - sono quelli già comunicati alle organizzazioni sindacali e alla commissione Lavoro della Camera. E' lecito affermare che, con la pubblicazione di questo bando, inizia una fase storica fortemente voluta dal Partito democratico e dal centrosinistra; si tratta del diretto risultato di una norma approvata nella Legge di Bilancio 2020 durante il Conte bis, finalizzata esplicitamente all'internalizzazione dei lavoratori Inps".

Resta un nodo da sciogliere, però. I fondi a disposizione di Inps garantiscono l'assunzione di 3.014 addetti sui 3.319 attualmente occupati.

Dunque, in un primo momento si era deciso di tenere fuori circa 300 lavoratori, di cui un centinaio occupati all'Aquila, che, su indicazione dell'Istituto, avevano svolto anche altre mansioni, ed in particolare il servizio di contact center per l'Agenzia delle Entrate; poi, però, si è riuscito a strappare al governo l'impegno a garantire uno stanziamento di 20 milioni di euro che dovrebbe consentire di poter internalizzare tutte le lavoratrici e i lavoratori.

"Il nostro traguardo di sempre - conclude Pezzopane - è l'internalizzazione di tutti i 3300 operatori. Siamo al lavoro affinché il governo inserisca i venti milioni stabiliti nel primo provvedimento utile al fine di scorrere la graduatoria che si definirà con il bando e che dovrà necessariamente portare all'assunzione di tutti i lavoratori Inps e Ader. Su questo fine è al lavoro sia il ministero del lavoro che il ministero dell'Economia. Esprimo soddisfazione per questo primo passo importante, ribadendo però che il nostro punto di arrivo è l'assunzione di tutti i 3300 lavoratori, solo allora potremo dirci totalmente felici e soddisfatti. Continueremo a lavorare con i sindacati ed il governo per la tutela dei diritti e la salvaguardia dei posti di lavoro".