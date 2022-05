Duomo: pubblicato il bando di gara per i lavori di consolidamento e restauro

È stato pubblicato ieri, mercoledì 25 maggio 2022, sulla Piattaforma Albi informatizzato e Gare telematiche del Segretariato Regionale MiC per l’Abruzzo (https://abruzzo-beniculturali.acquistitelematici.it/), il Bando di gara relativo ai lavori di consolidamento e restauro della Cattedrale dei SS. Massimo e Giorgio dell’Aquila.

Il bando è stato spedito alla G.U.U.E. il 24/05/2022, dove sarà pubblicato il 27/05/2022. Sarà inoltre pubblicato sulla G.U.R.I. il 30/05/2022.

La scadenza è fissata il 5 luglio, alle ore 12.

Il bando ed i relativi allegati sono consultabili e scaricabili al link: https://abruzzo-beniculturali.acquistitelematici.it/tender/130

Per il Duomo sono stati stanziati oltre 36 milioni di euro lordi, con due finanziamenti: €18.116.538,37 provengono dalla delibera CIPE n.63/2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano stralcio «Cultura e Sviluppo»”; altri 18.500.000,00 sono previsti con l’inserimento dell’intervento sulla Cattedrale nel “Piano Sviluppo e Coesione (PSC)” del Ministero della Cultura, già Piano Operativo «Cultura e Turismo».

La procedura aperta prevede un importo complessivo a base d’asta di € 25.879.822,03.

I lavori sono stati suddivisi in due stralci, parallelamente alle fonti di finanziamento, ricompresi in questo bando. Responsabile Unico del Procedimento è l’architetto Valerio Tesi, Soprintendente per le province di Pisa e Livorno; Direttore dei Lavori è l’architetto Augusto Ciciotti, responsabile Programmazione lavori pubblici e accordi di programma del Segretariato Regionale Abruzzo.

L’intervento sul Duomo dell’Aquila è, dopo tanti anni, uno dei più attesi, frutto di un lungo e complesso lavoro tecnico-amministrativo del Segretariato Regionale - stazione appaltante, condiviso con la Soprintendenza ABAP per le province di L’Aquila e Teramo e con la proprietà, l’Arcidiocesi dell’Aquila.