Urbanistica: assessorato regionale destina 900mila euro al Comune dell'Aquila

L’Assessorato regionale all'urbanistica ha destinato un finanziamento di 900 mila euro al Comune dell'Aquila finalizzato alla rigenerazione urbana e alla qualità dell'abitare: lo ha annunciato l’assessore regionale abruzzese all'urbanistica Nicola Campitelli, della Lega, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta ieri all’Aquila alla presenza del collega nella Giunta comunale dell’Aquila Fabrizio Taranta, e del segretario regionale del Carroccio, il deputato aquilano Luigi D’Eramo.

Lo stanziamento rientra nel progetto PINQUA, del ministero delle Infrastrutture eMobilità Sostenibili, ideato dal viceministro della Lega Alessandro Morelli.

La Regione Abruzzo ha presentato tre progetti, che sono stati tutti finanziati per 45 milioni di euro, e L'Aquila fa parte del programma “Area 1 - tra i monti d'Abruzzo” che coinvolge 29 Comuni e circa 400 mila abitanti. “Il nostro obiettivo – ha spiegato Nicola Campitelli – è quello di creare degli ecosistemi sostenibili ed accessibili anche alle persone fragili per aumentare la qualità di vita dei cittadini e dell’ambiente. Il tema della riqualificazione urbana, anche nell'ottica della transizione ecologica, è molto importante poiché è un uno strumento che può anticipare gli obiettivi del Green Deal. Ed abbiamo deciso di puntare sul capoluogo regionale e il suo territorio”.

D’Eramo ha sottolineato che “L’Aquila con nuovi schemi e principi nella riqualificazione urbana ha raggiunto standard di città europee e con questo ulteriore progetto di circa un milione di euro ci potrà essere ancora un altro scatto di qualità. Questi importanti traguardi sono la rappresentazione plastica del lavoro che gli amministratori della Lega svolgono quotidianamente. Per cogliere i risultati è necessaria una filiera gestionale per declinare al meglio il nostro programma, frutto di idee concrete ed un lavoro di squadra, dal governo nazionale a quello comunale. La Lega è un partito che fa della concretezza il proprio cavallo di battaglia, ‘poche chiacchiere e tanti fatti’.

L’assessore comunale Taranta ha spiegato che “in questi 5 anni la città è cresciuta molto e, con la capacità di questa Amministrazione nell’attrarre tutti gli investimenti possibili, sono stati raggiunti importanti risultati di livello nazionale ed internazionale. Ad esempio, secondo Il Sole 24 Ore, L’Aquila è la terza città tra le aree verdi attrezzate in Italia, nella classifica della qualità dell’aria siamo al quinto posto. I risultati in questione, concretizzati con un lavoro sinergico con il Governo nazionale e regionale, sono un motivo in più per dare continuità alla Lega e al Centrodestra alle elezioni amministrative del 12 giugno prossimo”.