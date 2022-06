L'Aquila, viabilità: modifiche al transito veicolare dal 12 al 14 giugno

Domenica prossima, 12 giugno, in occasione della fiera di San Massimo, saranno interdette al transito e alla sosta dalle 6:00 alle 21:00 via Castello, via Malta, piazza Battaglione Alpini (tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele e l'ingresso del Parco del Castello) e viale Gran Sasso.

Viabilità alternativa: Zona viale Duca degli Abruzzi/Fontana Luminosa/via Garibaldi: in entrata, via Fontesecco/via Buccio di Ranallo/viale Giovanni XXIII; in uscita dal centro, viale Don Bosco. Zona San Bernardino/Santa Maria di Farfa: in entrata via Tagliacozzo/via Zara. In uscita via Zara/via Pescara in direzione via Strinella. Zona piazza Santa Elisabetta: entrata e uscita da via Sinizzo per i residenti muniti di Citypass ZTL1.

Sempre dalla mattina di domenica 12 giugno e fino alle 24:00 del 14 giugno, in vigore divieto di sosta con rimozione in piazza Santa Margherita (o dei Gesuiti) e via Camponeschi, per garantire la funzionalità della Sala Stampa allestita a Palazzetto dei Nobili in occasione delle elezioni amministrative.

Le relative ordinanze sono pubblicate sull'albo pretorio, sezione Ordinanze Polizia municipale.