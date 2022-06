Elezioni: richiesta voto domiciliare fino al 12 giugno

L'Ufficio Elettorale rende noto che, per garantire l'esercizio di voto agli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per covid-19, è possibile presentare istanza fino alle ore 7:00 di domenica 12 giugno.

Gli elettori interessati dovranno presentare la seguente documentazione:

Una dichiarazione attestante la volontà dell’elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio medesimo;

Un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 29 maggio p.v. (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti, con il consenso del votante, l’esistenza delle condizioni previste dal Decreto-Legge per il diritto al voto domiciliare (trattamento domiciliare o condizioni di isolamento per Covid-19).

Il certificato medico della ASL potrà essere richiesto agli indirizzi: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.