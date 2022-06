A24 e A25, i sindacati: "C'è bisogno di chiarezza nel rapporto tra gestore e Stato"

"Le segreterie aziendali FILT-Cgil, FIT-Cisl, Uiltrasporti, SLA-Cisal, Ugl, a seguito del confronto con il vertice di Strada dei Parchi, sollecitato e resosi necessario dopo le numerose comunicazioni a mezzo stampa, esprimono forte preoccupazione per via dell'incertezza circa le sorti della concessionaria delle autostrade A24 e A25".

Si legge in una nota dei sindacati che sottolineano la necessità di ritrovato "un rapporto chiaro e definito tra il gestore dell'infrastruttura e chi ne è il proprietario. Da quanto è emerso, per ben due volte nel volgere di pochi giorni, la Strada dei Parchi ha formalizzato al Ministero concedente la volontà di rescindere anticipatamente il contratto di concessione. Siamo quindi in un momento non ordinario nei rapporti tra Concessionario e Concedente, un momento che speriamo e ci auguriamo sfoci in un percorso congiunto e condiviso a cui invitiamo gli attori coinvolti, che nel salvaguardare gli interessi delle parti, possa produrre chiarezza per gli interessi generali ed evitare un contenzioso di lunga durata con conseguenze negative in termini sociali e territoriali Le determinazioni sin qui assunte, non hanno prodotto né risultati né certezze".

C'è bisogno di chiarezza, ribadiscono i sindacati: "ne ha bisogno la collettività, ne hanno bisogno innanzitutto i lavoratori di Strada dei Parchi chiamati ad assicurare servizi e sicurezza anche nel difficile contesto di ammodernamento dell’infrastruttura".