Giustizia: approvato emendamento per la stabilizzazione di oltre mille operatori precari, un centinaio in Abruzzo

Diventa legge la stabilizzazione di oltre 1000 operatori giudiziari, un centinaio in Abruzzo, che da quasi 13 anni prestano servizio presso il Ministero di Giustizia con contratti a tempo determinato: un’iniezione di personale di cui beneficeranno i tribunali.

E' stato approvato infatti un emendamento che prevede la proroga dei contratti fino a dicembre 2022 e, da gennaio 2023, l'assunzione dei primi 1200 operatori.

CGIL e FP CGIL L'Aquila da tempo sostengono la battaglia per la stabilizzzazione con una serie di iniziative assembleari organizzate in provincia, anche con la presenza della vice presidente del Senato Anna Rossomando che, proprio all'Aquila, aveva assicurato l'impegno di Governo e Parlamento. "Giá il 19 maggio scorso, a seguito di un'assemblea indetta dal sindacato - sottolineano Francesco Marrelli, Anthony Pasqualone e Giuseppe Merola - la Prima Commissione "Bilancio, affari generali e istituzionali" del Consiglio Regionale d'Abruzzo aveva approvato, all'unanimità, la risoluzione che chiedeva al Governo nazionale la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato. La giustizia è al collasso - aggiungono i sindacalisti - ora bisogna rivisitare la geografia giudiziaria e perequare le piante organiche, specialmente in tante articolazioni di prossimità che, inevitabilmente, stanno registrando serie difficoltà organizzative-gestionali. Bisogna assicurare servizi efficienti per sani presidi di legalità, a salvaguardia delle comunità, ripartendo da una doverosa stabilità per i tribunali minori presenti nel nostro territorio".

Anche il Pd regionale festeggia per il risultato raggiunto: "Il provvedimento, che prevede l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori e delle lavoratrici che in questi hanno acquisito una determinata professionalità, si inserisce nella direttrice politica della riduzione del precariato come obiettivo per garantire un lavoro e una vita stabile e dignitosa" spiegano Michele Fina ed Elisabetta Merlino, rispettivamente segretario e responsabile Giustizia del Partito Democratico regionale. "Il Pd, grazie in particolare all'impegno della senatrice Anna Rossomando, ha dato un contributo determinante per il raggiungimento dell'obiettivo. Siamo soddisfatti del lavoro svolto con la consapevolezza che la stabilizzazione dei precari dell'amministrazione della Giustizia consentirà anche di condurre al traguardo i progetti speciali previsti dal PNRR".