Maturità al via per 539mila maturandi. Le tracce: Pascoli, Verga, Liliana Segre, Gherardo Colombo e il Nobel Parisi

Maturità 2022, ecco le prime indiscrezioni sulle tracce.

La comprensione e analisi e interpretazione di una poesia delle Myricae di Giovanni Pascoli, "La via ferrata" e, per l'analisi di un testo argomentativo, "La sola colpa di essere nati" di Gherardo Colombo e Liliana Segre. E ancora, viene proposto un discorso pronunciato alla Camera da Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021.

Tra gli autori delle tracce ci sarebbe anche Giovanni Verga: la novella "Nedda, Bozzetto siciliano". E ai maturandi che escono dalla Dad è stato proposto anche l'argomento dell'iperconnessione. "Tienilo acceso: posta commenta condividi senza spegnere il cervello": una riflessione a partire da un testo di Vera Cheno e Bruno Mastroianni.

Un'altra traccia è la comprensione e l'analisi di un testo tratto da Oliver Sacks "Musicofilia". Si chiede un ragionamento sul potere che la musica esercita sugli esseri umani.

Alle 8.30 è stata pubblicata sul sito del ministero dell'Istruzione la chiave elettronica con la quale le scuole hanno decrittato il testo della prima prova scritta. Ma le indiscrezioni sono partite pochi minuti dopo, nel tam tam social delle community di studenti: Skuola.net e Studenti.it.

Lo scritto di italiano torna dopo due anni di pandemia. In presenza, e senza mascherine (non più obbligatorie), 539mila studenti affronteranno le prove d'esame. Secondo i primi dati elaborati dal ministero, ha ottenuto l'ammissione il 96,2% delle candidate e dei candidati. "Voglio ribadire il mio messaggio di incoraggiamento alle studentesse e agli studenti - le parole del ministro all'Istruzione Patrizio Bianchi alla vigilia - l'Esame di Stato è un importante momento di passaggio, va vissuto con entusiasmo. Siamo al vostro fianco. Abbiate fiducia nelle vostre capacità". Le tracce? "Sono belle, bellissime".

In Abruzzo, sono 10.916 studenti e le studentesse che stanno sostenendo la prima prova. Negli istituti statali i candidati interni sono 2.225, gli esterni 70; nelle scuole paritarie sono rispettivamente 29 e 13. A livello territoriale, il maggior numero di candidati è nella provincia di Chieti, 3.262, seguita da quella di Pescara, 3.040; poi ci sono Teramo 2.337 e L’Aquila 2.277.