Cambio alla direzione di NewsTown: Giustino Masciocco è il nuovo direttore responsabile

di Nello Avellani - Nove anni e mezzo di vita, 40.301 articoli pubblicati, migliaia e migliaia di lettori, ogni giorno, con un trend che, in questi anni, è stato costantemente in crescita fino a rendere news-town una voce forte e credibile nel panorama dell’informazione abruzzese.

Pochi numeri che danno valore ad una avventura editoriale ma non restituiscono, però, il senso di un impegno quotidiano, faticoso, ricco di tante soddisfazioni.

Oggi è il mio ultimo giorno da direttore di news-town, che ho contribuito a fondare nel marzo del 2013 e che, da allora, ho orgogliosamente diretto.

Un’avventura straordinaria, totalizzante, avviata con Roberto, Mattia e Alessandro quasi 10 anni fa - fu un vero e proprio salto nel buio, senza soldi e senza paracadute - portata avanti con fatica e che, nel tempo, e nel difficile passaggio dall’indipendenza editoriale alla strutturazione societaria, è diventata un lavoro che ho affrontato, ogni giorno, con l’entusiasmo e la passione dei primi, incredibili, mesi.

news-town è stato uno degli esperimenti più interessanti maturati all’Aquila nel post terremoto: oggi, sento di poterlo dire senza peccare di superbia. E sento di poter rivendicare che, in questi anni, nonostante i passaggi stretti, il ‘nostro’ giornale ha mantenuto sempre la barra dritta: non abbiamo mai abdicato al ruolo di ‘cane da guardia’ dei decisori pubblici.

D’altra parte, non abbiamo mai ceduto al falso mito della neutralità del giornalismo: non abbiamo mai smesso di prendere posizione, pur basandoci – sempre – sulla verità dei fatti, mai piegati o manipolati per farli aderire alla nostra visione del mondo. E’ il modo che abbiamo scelto per contribuire ad una corretta discussione pubblica, non rinunciando alla libertà di manifestare il nostro orientamento culturale prima ancora che politico, coerenti a determinati valori.

Onesti intellettualmente e, per questo, credibili; custodirò con affetto i rapporti di stima e, in alcuni casi, di vera e propria amicizia, che sono nati in questi anni con esponenti delle diverse maggioranze e opposizioni nel Consiglio comunale dell’Aquila che, seppur criticati, anche aspramente, hanno riconosciuto la nostra correttezza.

E’ per questo che sento di ringraziare gli editori di news-town, che hanno creduto in noi e ci hanno accompagnato in questi anni: a vario titolo, Franco Romano, Giuseppe Valente, Luca Bergamotto e Paola Sarra non hanno mai esercitato alcuna influenza o ingerenza, hanno sempre rispettato il nostro lavoro senza dare indicazioni di alcun tipo, da editori veri, come ce ne sono pochi, purtroppo. E per questo li ringrazio ancora, e li ringrazierò sempre, per avermi permesso di dirigere il giornale come credevo fosse giusto.

E grazie di cuore alle colleghe e ai colleghi che si sono succeduti al mio fianco, Roberto, Eleonora, Mattia, Alessandro, Silvia, a tutte e tutti coloro che hanno collaborato con noi, con un articolo, una riflessione, una rubrica; abbiamo ospitato tantissime voci, ne sono orgoglioso. Un abbraccio affettuoso alle giornaliste e ai giornalisti delle altre testate: con loro ho avuto la fortuna di costruire un rapporto di amicizia e collaborazione.

Lascio per una nuova avventura professionale; lascio consapevole che sia arrivato il momento di un necessario rinnovamento nella direzione del giornale.

In questi ultimi mesi, difficili e davvero faticosi, ho traghettato news-town verso una nuova ripartenza: ora, posso passare il timone in buone mani. Nelle ultime settimane abbiamo accolto in redazione Antonia Melaragni e Tommaso Cotellessa, due giovanissimi giornalisti che, ne sono sicuro, faranno un ottimo lavoro, coordinati dal collega, e prima ancora amico, Marco Giancarli e con la direzione di Giustino Masciocco, altro amico speciale che mi ha regalato questo lavoro e che, potete scommetterci, darà un nuovo impulso a news-town.

A lui, il mio augurio sincero di un buon lavoro con la promessa che sarò sempre a sua disposizione.

Il grazie più sentito, però, va a voi lettrici e lettori che ci avete seguito con tanto affetto, con partecipazione e rispetto: se NT esiste è grazie alla sua comunità che, ne sono sicuro, continuerà a leggere il ‘nostro’ giornale.

Penna a Giustino, dunque.

Nello Avellani

di Giustino Masciocco - Un grazie di cuore ed un abbraccio a te Nello, e ai tuoi collaboratori che nel tempo si sono succeduti, uno per tutti Roberto, per aver portato la testata news-town a livelli di elevato interesse giornalistico. I tuoi approfondimenti hanno accompagnato e accompagneranno ancora, non ti liberi di noi, i lettori dentro i meandri della politica cittadina, senza dimenticare mai i risvolti sociali che le scelte della politica hanno quotidianamente sulle persone.

Siete sempre stati attenti ai cambiamenti della nostra città, senza essere il canto oppure il controcanto del politico e/o amministratore di turno. La vostra libertà nel raccontare i fatti e gli avvenimenti, hanno avuto un valore aggiunto nell’informazione per permettere ai cittadini di valutare, in modo compiuto ed autonomo, l’operato di chi amministra.

Sei un caro amico, bravo nel tuo lavoro, non sarà facile sostituirti, ti chiederò consiglio, prometto a te e ai nostri lettori che news-town resterà un presidio di verità, senza alcuna paura nel dire oppure raccontare le cose che, a nostro giudizio, non vanno.

Un ringraziamento sincero alla proprietà, che mi ha scelto per questo importante incarico, riponendo in me una fiducia che spero di poter confermare con l’attività di tutti i giorni.

La principale difficoltà che incontreremo sarà quella di mantenere, insieme alla preziosa redazione - Marco capo redattore, Antonia e Tommaso redattori - la qualità delle analisi ed il contenuto dei servizi che verranno pubblicati.

Noi siamo pronti, i cittadini ci giudicheranno.

Giustino Masciocco