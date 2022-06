Domenico Taglieri rieletto Presidente della Fondazione Carispaq

Il Consiglio Generale della Fondazione Carispaq, nel corso della seduta svoltasi oggi pomeriggio, ha confermato per il secondo mandato il dott. Domenico Taglieri alla carica di Presidente della Fondazione Carispaq, per il triennio 2022 – 2025.

“Sono molto orgoglioso della fiducia che i componenti del Consiglio Generale hanno voluto rinnovarmi - ha dichiarato Taglieri - La Fondazione in questi anni ha assunto un ruolo centrale nella promozione dello sviluppo del territorio sostenendo l’attività dei soggetti del terzo settore e promuovendo progettualità proprie di grande rilievo: il mio impegno sarà nell’ottica di dare continuità all’azione dell’Istituzione, nel segno dell’unità, a vantaggio dell’intera Provincia, avviando iniziative in grado di diventare volano per la crescita economica e sociale della nostra Comunità”.

L’Organo di indirizzo della Fondazione Carispaq nella seduta odierna ha altresì nominato i componenti dell’Organo amministrativo e di Controllo per il prossimo triennio 2022 – 2025, che risultano così composti:

Componenti del Consiglio d’Amministrazione: POLITI Prof. Fabrizio, MAROLA Ing. Raffaele, NICOLINI Dott. Emanuele, PALLOTTA Prof. Livio, PANUNZI Rag. Pierluigi

Collegio Revisori dei Conti: MAROTTA Dott. Roberto, DEL CORVO Dott. Antonio, GRIFFO Dott.ssa Giuseppina

Il Consiglio Generale della Fondazione che ha proceduto oggi alla nomina dell’organo amministrativo e di controllo risulta a sua volta composto da: Avv. Carla Persi, VicePresidente e dai Consiglieri: Dott. Giampaolo Arduini, Ing. Pierluigi Caputi, Dott. Adolfo Cicchetti, Dott.ssa Francesca Davini, Geom. Filiberto Di Tommaso, Dott. Luciano Fagagnini, Dott. Marco Fracassi, Prof. Walter Giulietti, Dott. Stefano Guarracini, Prof. Michele Maccherini, Dott. Maurizio Ortu, Ing. Ezio Rainaldi, Avv. Vincenzo Santucci e Dott. Andrea Tarquini.

“A Domenico Taglieri giungano sincere e sentite congratulazioni per la conferma a presidente della Fondazione Carispaq. Sono certo che il costante dialogo e la proficua collaborazione condotta in questi anni con l’amministrazione continuerà per proseguire nell’attuazione di iniziative congiunte a tutto beneficio della comunità. A lui e a tutti componenti dei rinnovati organismi della Fondazione giungano i migliori auguri di buon lavoro”, le parole del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi.