Viabilità: modifiche alla circolazione domenica 3 luglio per competizioni sportive

Il comando della Polizia municipale dell'Aquila rende noto che, in occasione degli “Internazionali d’Italia Open” di pattinaggio a rotelle, domenica 3 luglio 2022, dalle 7:00 alle 18:00, sarà interdetta al traffico veicolare e pedonale una vasta area nella zona ovest della città, comprendente entrambe le carreggiate di viale Corrado IV, nel tratto compreso tra le rotatorie poste all’intersezione con via Piccinini e con via Beato Cesidio.

Contestualmente saranno adottate le seguenti modifiche alla circolazione:

- deviazione del traffico in ingresso in città dalla S.S. 17 verso la S.S. 80, per proseguire verso via Madonna di Pettino e via Antica Arischia;

- chiusura della bretella esterna di viale Corrado IV in direzione stazione, con possibilità di accesso da via Fonte Burri o via Di Vincenzo per il solo traffico locale;

- chiusura al transito di via Piccinini (tratto compreso tra via Paolucci e viale Corrado IV) e via Beato Cesidio, con eccezione per i residenti;

- inversione del senso di marcia del tratto via Roma adiacente gli uffici comunali, con accesso da viale Croce Rossa in direzione via Castiglione;

- chiusura al transito dell’ultimo tratto di viale della Croce Rossa, con deviazione del traffico su via San Sisto in direzione via Beato Cesidio/via Paolucci/via Amiternum.

Nel corso della stessa giornata, dalle ore 10:30 alle ore 15:00, in occasione delle "Maratone di Coppa del Mondo", è prevista l’estensione del campo di gara fino a ricomprendere la rotatoria del Tribunale, via Vicentini e l’ultimo tratto di viale della Croce Rossa, compreso tra via San Sisto e via Roma che, pertanto, saranno interdetti al transito. Di conseguenza, in questa fascia oraria:

- i veicoli in transito su via XX Settembre in uscita dal centro saranno deviati su via Filomusi Guelfi, per proseguire su via Pile/via Farroni/via del Mulino di Pile/S.S. 17;

- i veicoli in transito su via viale XXV Aprile (viale della Stazione) in direzione via XX Settembre saranno deviati su via Rocco Carabba;

- i veicoli in transito su via viale della Croce Rossa in direzione viale Corrado IV saranno deviati su via Piani di Pezza, in direzione via Aldo Moro.

In generale, si consiglia nel corso della giornata di non impegnare viale della Croce Rossa e via XX Settembre in uscita dalla città ed utilizzare i seguenti percorsi alternativi di collegamento tra la zona est e la zona ovest del centro abitato della Città dell’Aquila: a nord: rotatoria di Gignano - via Savini - via Silone - via Federici - via Volta - via Colagrande -via Marconi - via Confalonieri - via Antica Arischia - via Madonna di Pettino/via Manzoni - S.S. 80; a sud: viale Crispi - Ponte Rasarolo - via L’Aquila-Pianola - via Mausonia - via Tancredi da Pentima - via Pile - via Farroni – S.S. 17.