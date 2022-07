Paganica: iniziati i lavori per la ricostruzione del ponte sul torrente Raiale

Sono iniziati questa mattina i lavori per il posizionamento delle travi del ponte sul torrente Raiale, nella frazione di Paganica. L’infrastruttura, che collega la Ss17 con via Cesare Battisti, su cui il Comune dell'Aquila ha impiegato risorse pari a circa 400 mila euro, verrà riconsegnata alla metà del mese di agosto.

“È in dirittura d’arrivo un intervento molto atteso dalla comunità paganichese che contribuirà a rendere più fluida la circolazione stradale, migliorando la qualità della vita dei cittadini e agevolando il cammino di quanti utilizzano il cosiddetto ponte ‘del mulino’ per raggiungere il santuario della Madonna d’Appari attraverso un suggestivo percorso pedonale e naturalistico. I ritardi legati alle forniture di materiali, dovuti alla difficoltà di reperimento delle materie prime, sono stati finalmente superati ed è possibile dare una risposta ai residenti e a quanti hanno lavorato, tanto sotto il profilo tecnico quanto politico-amministrativo, affinché l’iter per la realizzazione dell’opera giungesse a compimento” ha commentato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.