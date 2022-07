L'Aquila: lesionata una conduttura di gas in zona Collemaggio

Traffico paralizzato questo pomeriggio nell'area di Collemaggio a L'Aquila quando, probabilmente in seguito ad alcuni scavi che interessano la zona, una condotta principale di gas ad alta pressione è stata lesionata facendo fuoriuscire una grande quantità di metano. Sul posto in pochissimi minuti sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale che, insieme agli agenti della Polizia hanno immediatamente bloccato il transito pedonale e veicolare, posto che si teme un'eventuale esplosione.

Allertate anche le squadre di pronto intervento della 2iReteGas, gestore di rete, che sono al momento sul posto per interrrompere l'erogazione del gas e per permettere dunque di intervenire in modo risolutivo. Da quello che si è potuto apprendere fino a questo momento, si tratta di una perdita significativa, motivo per il quale i tempi di ripristino non possono essere per ora calcolati. Gli scavi hanno una profondità di circa un metro e riguardano il tratto perimetrale che parte dalla porta santa e prosegue verso il viale di Collemaggio.

La circolazione è interdetta lungo tutto il viale di Collemaggio, dall'innesto con via Gualtieri d'Ocre.

(in aggiornamento)