Torna in funzione l'ascensore che collega Piazza Duomo al tunnel che conduce al terminal di Collemaggio

Da domani, mercoledì 6 luglio, torna in funzione l'ascensore di Piazza Duomo di collegamento con il tunnel pedonale che conduce al terminal bus-parcheggio “Lorenzo Natali” di Collemaggio.

A renderlo noto Il Settore Trasporto pubblico locale, Mobilità sostenibile e Politiche europee del Comune dell'Aquila.

Il servizio osserverà i seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì e domenica dalle 5,45 alle 22,00, il giovedì, venerdì e sabato dalle 5,45 alla mezzanotte.

L'amministrazione comunale in una comunicazione si dichiara soddisfatta del ripristino dell'ascensore e consiglia ai cittadini di parcheggiare, in tutta tranquillità e gratuitamente, le proprie autovetture al parcheggio “Natali” per raggiungere il centro storico.