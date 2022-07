Degrado al neo inaugurato parco di Murata Gigotti, la segnalazione di un lettore

Riportiamo una nota inviataci da un lettore nella quale si denunciano episodi di vandalismo e una situazione di degrado nel neo inaugurato parco comunale di Murata Gigotti a Coppito. Il parco è stato inaugurato il 9 giugno 2022

"Dall'inaugurazione è passato meno di un mese ed il parco è già abbandonato a se stesso, sia dal punto di vista dei controlli (difatti non ce ne sono di alcun tipo) e sia dal punto di vista della gestione (ad esempio i sacchi neri dei secchi, dove ci sono, non sono mai stati svuotati). Quello che i cittadini di Coppito vorrebbero sapere è: chi deve occuparsene? Quanto altro tempo può durare questo nuovo parco se lasciato in balia del tempo e sopratutto dei vandali? Festeggiare l'inaugurazione poco prima delle elezioni è stato molto bello, ma adesso qualcuno deve prendersi anche la responsabilità di mantenere vivibile un gioiello simile, già molto apprezzato e frequentato anche dagli abitanti delle frazioni limitrofe."

Queste poche frasi, oltre a riportare delle rimostranze e delle segnalazioni riguardo una situazione concreta, ci sottolineano anche l'importanza di una politica di prossimità.

Troppo spesso le frazioni si reggono sulla buona volontà dei cittadini attivi e vengono visitate dalle istituzioni solo durante la campagna elettorale.

Siamo all'inizio del mandato, sia per l'opposizione sia per la maggiornaza, possiamo ancora sperare in una rappresentanza reale.

Dai piccoli gesti e dai segnali dal basso si costruisce una politica che sia legata al territorio. Oltre il voto di scambio e oltre il clientelismo c'è la politica dell'ascolto e della prossimità.

Il banco di prova già è posizionato e non sempre si trova dentro le sale istituzionali, anzi spesso è fuori. Tutti avvisati.