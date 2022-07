Fiume Vera, revocata l’ordinanza di divieto dell’uso

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha emesso stamani l’ordinanza che revoca i divieti di utilizzo per fini irrigui dell’acqua nel tratto finale del fiume Vera, dal depuratore di Tempera fino alla confluenza con il fiume Aterno.

L’interdizione a tale uso era stata disposta lo scorso primo luglio, essendo stata rilevata presenza di salmonella nei risultati delle analisi effettuate dall’Arta sul campione di acqua prelevato nella stazione di monitoraggio in località Aquilentro.

La revoca al divieto di utilizzo dell’acqua per irrigare i campi ha fatto seguito alla nota prevenuta dal dipartimento di Prevenzione dell’Asl Avezzano Sulmona L’Aquila, in cui è stata comunicata, considerati i risultati dei prelievi successivi effettuati dal distretto provinciale dell’Arta, la possibilità di togliere il divieto in questione.