Viabilità: chiusura via Patini dal 14 al 18 luglio

Il Comando della Polizia municipale dell’Aquila rende noto che la viabilità urbana subirà delle modifiche nei prossimi giorni, al fine di consentire l’esecuzione di lavori di metanizzazione.



In particolare, dal 14 al 18 luglio, sarà interdetto il traffico veicolare, con istituzione del divieto di sosta zona rimozione su entrambi i lati, in via Patini, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Sallustio e via Tre Marie.



La relativa ordinanza è consultabile sull'albo pretorio, sezione Ordinanze Polizia municipale.