Presentata la nuova delegazione del Fai dell'Aquila

Presentata oggi, presso Palazzetto dei Nobili, la nuova delegazione del Fai dell'Aquila (Fondo Ambiente Italiano), conosciuto per le Giornate di primavera ma anche per le tante attività svolte con l’obiettivo di far conoscere le realtà storiche e artistiche del territorio.

"Oggi presentiamo la nuova delegazione, composta da tredici delegati con altissime professionalità, avremo la possibilità di spaziare dalla scuola, all'architettura, all'ambiente- dichiara Maurizio Pasqua capo della delegazione del Fai dell'Aquila- l'alto livello della composizione della delegazione è una premessa per dire che cercheremo, secondo gli obiettivi del Fai, di promuovere la tutela dell'ambiente, ma specialmente l'ambito della tutela dei beni culturali. Il problema- continua Maurizio Pasqua- è che soprattutto i più giovani non conoscono i nostri beni culturali e le meraviglie del nostro territorio e nel momento in cui non si conosce ciò che ci circonda, non si riesce a rispettare ciò che si ha."



La nuova delegazione sarà composta da: Maurizio Pasqua, Marina Rupei, Franca Leone, Paola Cartagnini, Pasquale Casale, Linda Ciammola, Corrado Marsili, Patrizia Dundee, Patrizia Angelone, Roberta Laglia, Fabio Lorenzetti, Gianluigi Simone e Alessio Ludovici.