Pericolose raffiche di vento, chiusi alcuni tratti di autostrada

L’Amministrazione Provinciale in una nota inviata alla stampa comunica che, a causa di raffiche di vento ad elevata velocità, è stata disposta la chiusura al traffico dei tratti di strada correnti dal Km. 28+200 al Km. 49+300 della S.R. 17 bis (direttrice) e dell'intero tratto della Diramazione C, corrente dal Km. 0+000 (loc. Bivio Ruderi di S. Egidio) al Km. 10+000 (loc. Albergo di Campo Imperatore), dal km 0+000 al km 13+250 della S.P. 97 "di Lago Racollo", dal km 0+000 al km 4+600 e dal km 0+000 al km 2+000 rispettivamente delle SS.PP. 80 "di Vado di Sole" e "di “Fonte Vetica".

Le suddette condizioni meteorologiche hanno causato, tra l'altro, il ribaltamento di veicoli transitanti sulle strade indicate.

Per quanto riguarda i veicoli attualmente presenti in loco, sono già in atto le operazioni di deflusso.

L’ordinanza avrà effetto fino al cessare delle condizioni di avversità meteo climatica e verrà revocata da apposito ulteriore provvedimento.