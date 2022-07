A/24: Recuperati due cuccioli di cane ritrovati nel canale di scolo dell'autostrada

Due cuccioli di cane finiti all'interno di un canale di scolo dell'autostrada A/24 e fortunatamente recuperati sani e salvi.

Per compiere il salvataggio è stata messa in atto un'operazione in sinergia che ha visto protagonisti gli uomini della Polizia di Stato insieme ai Vigili del Fuoco, al personale ausiliario della concessionaria autostradale e al servizio veterinario della ASL aquilana.

Verso le 19.00 di ieri, il Centro Operativo della Polizia Stradale di L'Aquila ha ricevuto la notizia di un cane che si aggirava nei pressi del km 117 dell'A/24, vicino al casello di Assergi Sul posto, il personale ausiliario della viabilità ha localizzato i cuccioli in un canale di scolo.

Immediatamente sono intervenuti gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di L’Aquila che hanno garantito la sicurezza del soccorso ed i Vigili del Fuoco che hanno recuperato i due cuccioli, affidati poi al servizio veterinario della ASL di L’Aquila.