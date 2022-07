S.Vittorino: i 100 anni di nonna Viola Capulli

Circondata dall’affetto di familiari, amici e compaesani questa mattina ha tagliato il traguardo dei 100 anni Iolanda, per tutti Viola, Capulli.



Madre di Tommaso e Berardino, nonché del compianto e indimenticato Giovanni Cialone, dopo aver partecipato alla celebrazione eucaristica nella chiesa di San Michele Arcangelo nella frazione di San Vittorino, ‘nonna Viola’ ha salutato gli ospiti con sobrio un brindisi di auguri cui ha preso parte anche l’assessore Paola Giuliani in rappresentanza dell’amministrazione comunale.



Figli, nipoti, “bis” nipoti, come ama chiamare i pronipoti, e parenti si sono stretti intorno alla lucida e pimpante nonnina che ha ringraziato gli intervenuti con il sorriso e la dolcezza che l’accompagnano da un secolo.