Fontana del Piazzale di Campo Imperatore in stato di abbandono

In queste ore è stata segnalata da un lettore la condizione in cui si trova la storica fontanella di Campo Imperatore, situata nella parte retrostante la chiesetta della Madonna della neve, che ormai da anni non è più funzionante.



Gli escursionisti una volta tornati a valle non hanno più a disposizione un punto per dissetarsi e lavarsi le mani, se non rivolgendosi alle attività commerciali che non sempre sono aperte.



Le foto inviate sono state scattate domenica 10 luglio e riportano la fontanella utilizzata come ancoraggio per una roulotte.