Gasdotto: tartuficoltori diffidano Snam e Mise. Danni da 3,4 mln di euro

Nel giorno del diniego in conferenza dei servizi da parte del Comune dell'Aquila, al tracciato del metanodotto Snam che attraversa anche il territorio aquilano, sono state inoltrate, al Ministero per lo Sviluppo Economico e alla stessa Snam, due diffide per eventuali danni che le imprese impegnate nella tartuficoltura potrebbero subire. Infatti, supportati da una perizia, hanno evidenziato il danno che si cagionerà seguendo il contestato tracciato (ricordiamo anche la battaglia messa in piedi dall'Asbuc di Paganica con il suo presidente Fernando Galletti).

Nel testo di entrambe le diffide (che News Town ha avuto modo di visionare) viene testualmente riportato: "a causa dell'esecuzione del citato progetto, il mio cliente subirà i pregiudizi correlati alla mancata utilizzazione dei fondi per l'attività agricola di tartuficultura, che vi svolge da anni, danni economici che, come da relazione a firma del geom. ........ si stimano in...." euro 2.325.987,42 per uno e euro 1.087.010,00 per l'altro tartuficoltore".

Non si riesce proprio a capire il perché, la Snam, resti indifferente a qualsiasi richiamo da parte del Comune dell'Aquila, dell'Asbuc di Paganica e dei cittadini, per modificare il tracciato. Inoltre, veramente incredibile risulta il fatto che, spostandosi di appena 50 metri dall'attuale tracciato, i terreni risultino incolti.