Assegnate le Borse Ricerca in memoria di Walter Tortoreto e Fabio Carboni

Sono stati presentati, questa mattina, i due vincitori delle Borse di Ricerca messe a disposizione dall’Istituto Abruzzese di Storia Musicale, con il sostegno della Fondazione Carispaq, nei settori della storia della musica e della musicologia, della paleografia e codicologia.



Si tratta di Giacomo Colozza, 27 anni di Roma lauretaosi presso la facoltà di Lettere e Filosofia all’università La Sapienza, dove ha portato a termine i percorsi di studio di laurea triennale in Storia, Antropologia e Religioni, specializzazione in Codicologia, e di laurea magistrale in Scienze Storiche, specializzazione in Paleografia latina e Maria Borghesi, 32 anni, di Sassari, diplomata in pianoforte e laureata in musicologia all’Università di Pavia con dottorato di ricerca alla Hochschule für Musik di Dresda.



I due vincitori usufruiranno della borsa di ricerca, del valore di seimila euro ciascuna per la durata di un anno solare dall’assegnazione che avverrà entro il 30 luglio 2022.

E’ previsto inoltre un contributo per la pubblicazione del lavoro selezionato fino a duemila euro.



I due bandi pubblicati nel mese di gennaio scorso hanno riguardato i settori della musica e della filologia e le Borse di Ricerca sono state intitolate a due grandi studiosi che hanno indelebilmente legato il loro nome e il loro impegno scientifico alla storia del territorio aquilano e abruzzese.

Sono, infatti, alla memoria del Musicologo Walter Tortoreto, docente di Storia della musica all’Università degli Studi dell’Aquila, e del Filologo Fabio Carboni, docente di Filologia Italiana sempre presso l’ateneo aquilano.



“L’Istituto Abruzzese di Storia Musicale, che quest’anno festeggia i primi 25 anni di attività – ha dichiarato la Presidente Carla Ortolani - ha tra i vari obiettivi anche quello di sostenere e guidare giovani studiosi. Con le borse di ricerca che oggi abbiamo assegnato, grazie alla lungimirante visione e al sostegno economico della Fondazione Carispaq, si costruisce un ulteriore tassello in questa direzione. L’idea di indire un bando per assegni di studio nasce altresì dalla volontà di ricordare due studiosi e amici dello IASM come Walter Tortoreto e Fabio Carboni”.



Numerose le domande pervenute e la commissione - composta da Carla Ortolani e Francesco Zimei per la sezione musicologica e da Francesco Avolio e Paolo Cherubini per quella di Paleografia e Codicologia - ha valutato le domande in base al percorso di formazione, all’attività di ricerca e alle pubblicazioni, ai curricula e alla proposta di progetto.



La graduatoria ha visto vincitore il candidato Giacomo Colazza per la borsa dedicata a Fabio Carboni e Maria Borghesi per quella in ricordo di Walter Tortoreto.



La commissione, inoltre, ha deciso di attribuire una menzione speciale alla candidata Anita Sisino che ha concorso per il bando di Storia della musica e musicologia e seconda classificata, menzione che si concretizzerà con un contratto di collaborazione con l’Istituto Abruzzese di Storia Musicale.



“Il sostegno della Fondazione Carispaq ai settori della ricerca e della formazione va proprio nel segno di questa iniziativa che contribuisce a promuovere la crescita culturale della comunità. Per questo abbiamo voluto sostenere la realizzazione di un’iniziativa – ha concluso il Presidente della Fondazione Carispaq Domenico Taglieri – che offre opportunità a favore di studiosi giovani in un momento così difficile per l’affermazione e l’ingresso nel mondo del lavoro proprio delle nuove generazioni”.