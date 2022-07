Venerdì in centro: 15 luglio modifiche alla viabilità urbana

Il comando della Polizia municipale dell'Aquila in una nota comunica che, per consentire lo svolgimento della manifestazione “Venerdì in Centro”, nella giornata del 15 luglio, ci saranno alcune modifiche alla circolazione nel centro storico.

In particolare, dalle ore 18:00 alle ore 23:00, è interdetto il traffico veicolare e disposto il divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti strade:

corso Federico II, nel tratto compreso tra via dei Giardini e piazza Duomo;

Corso Umberto I;

Parte alta di piazza Duomo, compresa tra corso Federico II e corso Vittorio Emanuele;

Piazza Palazzo;

Via Cavour, tratto via Sallustio/piazza Palazzo.

Inoltre, è istituito il senso unico di marcia con direzione viale Crispi in corso Federico II, tra via dei Giardini e viale Crispi.