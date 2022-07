L'Aquila in lutto per la scomparsa di Agostino Del Re, direttore di Cna

L'Aquila è in lutto per la scomparsa dello storico direttore di Cna, Agostino Del Re. La notizia si è diffusa nel pomeriggio di oggi ed ha lasciato attonita la comunità aquilana che Del Re aveva messo sempre al primo posto nelle sue mille battaglie poste in campo con la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, difendendo i diritti della categoria e mai abbassando lo sguardo davanti le tante difficoltà del post sisma, senza mai perdere il contatto con quella rete di associati che supportava con spirito di servizio e abnegazione. Alla famiglia di Del Re, le condoglianze della redazione di News Town.

A pochi minuti dalla notizia circa la sua scomparsa è arrivato il messaggio del sindao dell'Aquila Pierluigi Biondi: "A nome della Municipalità e mio personale esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Agostino Del Re, uomo cortese e di spirito, impegnato da sempre nella vita associativa e politica cittadina. Manager di lungo corso, tra gli incarichi ricoperti, è stato direttore della struttura provinciale della Confederazione nazionale artigianato e piccole medie imprese, un mandato che ha svolto per molti anni con passione, dedizione e spirito di servizio. Apprendo con immenso dolore la notizia della sua prematura dipartita. Ai suoi familiari giunga l’abbraccio della città dell’Aquila”.