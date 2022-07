Movida violenta a Sulmona: armato di roncola minaccia di morte un uomo. Denunciato

Armato di una roncola è entrato in un bar a Sulmona, minacciando di morte un uomo e mettendo in scena una violenta colluttazione arrivata in strada con la vittima, afferrata al collo dall’aggressore.

Una vera e propria aggressione per ragioni ancora in corso di accertamento da parte delgli agenti del Commissariato di Sulmona che, attraverso l’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza presenti sul luogo dell’aggressione, sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo denunciandolo per minacce e lesioni personali aggravate.

La vittima infatti, nella colluttazione ha subito diverse lesioni, fortunatamente non gravi e guaribili in pochi giorni.

Dagli accertamenti eseguiti dagli agenti di Polizia, l’aggressore avrebbe precedenti penali, oltre ad aver violato ripetutamente le prescrizioni emergenziali durante il periodo dell’emergenza COVID-19.

Per l’uomo è stato emesso il provvedimento di Daspo Willy che consiste nell’allontanamento per diciotto mesi dai luoghi della vita notturna di Sulmona, pena la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.

Questa misura, lo ricordiamo, rientra nella categoria dei “Divieti di accesso ad aree urbane”, e deve il suo nome ai tragici fatti che portarono all’omicidio del ventiduenne Willy Monteiro.

Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza che è stato registrato nel territorio di Sulmona e che tiene accesi i riflettori sul mai passato tema della sicurezza pubblica.