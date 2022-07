18 luglio, sospensione erogazione idrica in zona centro storico

In una nota l'Ufficio tecnico di Gran Sasso Acqua spa informa che, in relazione a lavori di riparazione urgente per la linea di distribuzione per il centro storico dell'Aquila, si renderà necessario operare un'interruzione dell'erogazione idrica, in fascia oraria diurna, nella giornata di lunedì 18 luglio 2022.

L'interruzione causerà la sospensione dell'erogazione idrica dalle ore 6 alle ore 12, salvo imprevisti, nella zona del centro storico dell'Aquila.

Pertanto per gli utenti che avessero particolari urgenze, anche di tipo sanitario, e per le attività commerciali è consigliabile dotarsi delle scorte necessarie.

L'azienda si scusa per il disagio.