A24: 18-22 luglio chiusura Svincolo di Basciano

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per lavori di manutenzione della pavimentazione, dalle ore 12:00 di lunedì 18 luglio alle ore 14:00 di venerdì 22 luglio, sarà disposta l’interdizione al traffico dello Svincolo di Basciano tanto delle rampe di uscita dall’autostrada A24, da tutte le provenienze, quanto di quelle di entrata in autostrada A24, in tutte le direzioni.

Conseguentemente, nei giorni ed orari sopra indicati, come itinerario alternativo sarà possibile usufruire della viabilità ordinaria (SS150) tramite lo Svincolo di Val Vomano/Roseto.