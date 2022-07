Pinewood: modifiche alla viabilità fino al 17 luglio

L'assessorato alla Polizia locale e Viabilità rende noto che a seguito all'alto volume di traffico che grava sulla SP 33, in occasione del Pinewood festival in svolgimento nell'area dell'Aeroporto dei Parchi fino al 17 luglio, si consiglia agli automobilisti, in transito da e per Preturo e frazioni, di utilizzare la Strada Statale 17 da Sassa e la Strada Statale 80 da loc. Cermone.

È in oltre stata predisposta la chiusura delle strade comunali limitrofe, ovvero Via delle Vignole, via Carlo d'Angiò e via dell'Aeroporto.