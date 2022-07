Una folla commossa per l'ultimo saluto a Agostino Del Re

C'erano gli amici ed i compagni di mille battaglie, insieme ai rappresentanti di quelle istituzioni con le quali aveva portato avanti le istanze delle categorie che negli anni ha saputo così ben rappresentare, nel giorno in cui L'Aquila ha dato l'ultimo saluto ad Agostino Del Re, storico direttore provinciale di Cna L'Aquila, scomparso giovedì scorso. Le esequie sono state celebrate in una delle chiese più identitarie della città, quella delle Anime Sante in Piazza Duomo.

Tanta tristezza ed amarezza negli occhi di chi ha avuto la fortuna di conoscere Del Re come professionista, ma ancor prima come uomo, considerato da tutti una persona buona e sempre disponibile ad aiutare chi si trovasse in difficoltà.

Nei giorni scorsi si sono susseguiti i messaggi di cordoglio da parte di chi ha conosciuto Del Re apprezzando la sua innata schiettezza ed i suoi valori. Il primo ad esprimere vicinanza alla famiglia era stato il sindaco del capoluogo Pierluigi Biondi che in un messaggio aveva parlato di Del Re come di un "uomo cortese e di spirito, impegnato da sempre nella vita associativa e politica cittadina".

Anche Claudio Gregori, presidente di Cna della Provincia dell'Aquila aveva espresso parole di stima, ricordandolo come una persona che anche nei difficili momenti della pandemia, "non ha mai fatto mancare il supporto della Confederazione Nazionale Artigiani alle categorie rappresentate".