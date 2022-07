Pinewood: modifiche alla viabilità da oggi a domenica 17

“Il Comando di Polizia Municipale del Comune dell’Aquila informa che in occasione del Pinewood Festival, importante evento musicale in programma oggi e domani presso l’Aeroporto dei Parchi di Preturo, di concerto con il Settore Viabilità della Provincia dell’Aquila è stata disposta la chiusura al transito veicolare di un tratto della S.P. 33 che collega il centro abitato di Coppito a quello di Preturo.

In particolare, dalle ore 13 di sabato 16 luglio alle ore 2:00 di domenica 17 e, successivamente, dalle ore 12:00 di domenica 17 luglio fino alle ore 2:00 di lunedì 18, sarà in vigore il divieto di transito veicolare nel tratto della S.P. 33 compreso tra la rotatoria del “Progetto CASE Coppito 3” e il centro abitato di Preturo, all’altezza di via Federico Caffè, con eccezione per i residenti nell’area interdetta e i mezzi autorizzati.

Contestualmente saranno chiuse alla circolazione in entrambe le direzioni le strade che dalla S.P. 33 conducono a via Cagnano/via delle Fiamme Gialle, passando dinanzi all’ingresso dell’aeroporto. Si invitano, pertanto, gli utenti della strada ad utilizzare la S.S. 80 e la S.S. 17 per recarsi da L’Aquila a Preturo o viceversa; allo stesso tempo, si ricorda che è attivo da mezzanotte alle tre il servizio navetta gratuito effettuato dall’AMA che collega l’Aeroporto dei Parchi con il centro della città, con le seguenti fermate: parcheggio Reiss Romoli, S.S. 17 (My Suite), viale Corrado IV, stazione ferroviaria, viale della Croce Rossa, viale Gran Sasso, Fontana Luminosa, via Panella, via Cencioni, terminal Collemaggio.”