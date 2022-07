In una nota il comando della Polizia Municipale dell'Aquila ha comunicato che, nel quartiere Torrione sono disposte, fino al 12 agosto delle modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento dei lavori di posa di un elettrodotto interrato.

In particolare, è disposta l’inversione del senso di marcia nel primo tratto di via Ettore Moschino, compreso tra l’intersezione con via Massimo Leli e con via Federico Trecco e via Cardinale Mazzarino.