Teli oscuranti per gli spettacoli dei Cantieri dell'Immaginario: Pezzopane contraria

Iniziano oggi i Cantieri dell'Immaginario, evento all'insegna della cultura e dell'arte nel cuore della città dell’Aquila, in Piazza Duomo. Ormai da giorni si vede cambiare la piazza più importante del capoluogo d’Abruzzo a causa dell’allestimento per il grande evento che fino al 7 agosto animerà il centro storico.



Proprio in merito all'allestimento di Piazza Duomo, la deputata Stefania Pezzopane, in una nota stampa afferma: “Uscita dal Consiglio comunale, sono andata in centro ed a Piazza Duomo ho visto operai a lavoro per chiudere la piazza con dei tristissimi teli neri. Si preparano “I cantieri dell’immaginario” in Piazza Duomo quest’anno transennata e chiusa allo sguardo. Ho pensato ad una cosa provvisoria, forse per preparare lo spettacolo di stasera, invece no, mi hanno detto che l’amministrazione comunale chiude per evitare che cittadini , turisti, passanti possano vedere gli spettacoli da dietro le transenne. Una sorta di punizione per i cosiddetti “truscianti” che però in realtà punisce lo spazio dell’Agora, della piazza più importante."



Secondo la deputata del Partito Democratico, la scelta di utilizzare teli neri per transennare lo spazio dedicato agli eventi, svilisce lo spazio urbano, soprattutto nell’anno in cui i turisti stanno ripopolando l’estate aquilana.



“Ma come è possibile? Quella è Piazza Duomo, è la nostra Agorà. Ben vengano spettacoli ed eventi, ma cosa sono quei brutti teli neri che la chiudono, quelle transenne per allontanare i passanti dallo sguardo rubato. I cantieri dell’immaginario sono una straordinaria occasione per far amare ed apprezzare la città. Verranno turisti a L’Aquila, ce ne sono già, l’Italia turistica è ripartita, le persone cercano ed hanno bisogno di spazi aperti. Perché chiudere la piazza?- aggiunge Stefania Pezzopane- I Cantieri dell’Immaginario li ho inaugurati proprio io, da assessore alla Cultura, nel 2012, grazie alla preziosa creatività di Antonio Massena ed altri e scegliemmo di svolgerli in più piazze, angoli e spazi da riconquistare in quegli anni dolorosi in cui ovunque c’erano macerie.”



Anche la scelta di far pagare i biglietti degli eventi fa storcere il naso alla deputata, che aggiunge: “Il sindaco Biondi ha deciso di farli in un solo spazio e di far pagare un biglietto ad una parte del pubblico (perché è noto che il comune si riserva molti inviti gratis) nonostante gli ingenti finanziamenti pubblici provenienti da Restart e dal Governo. Ma ora siamo ad una incomprensibile escalation. Transennare Piazza Duomo per dividere il pubblico pagante da chi sta fuori, apporre quei pannelli neri più simili ai sacchi della nettezza urbana che non ad una elegante arredo urbano, trasformano Piazza Duomo in altro. Lasciamo Piazza Duomo luminosa ed aperta, è la nostra Piazza, spettacoli e concerti vanno fatti in libertà.“



Stefania Pezzopane conclude la nota stampa chiedendo spiegazioni anche sulla scelta della piazza in cui svolgere I Cantieri dell’Immaginario: “Ma poi, a proposito, lo scorso anno non era stata annunciata la scelta di San Berardino per tre anni.? Cosa è successo per arrivare a questa decisione così incomprensibile? Lo scorso anno furono investite molte risorse e si adotto' una delibera per un triennio, quest’anno invece la scelta di chiudere Piazza Duomo fino al 7 agosto con questi teli neri è francamente da spiegare nel dettaglio, anche in termini di risorse impiegate per mascherare di nero la nostra piazza più importante.“