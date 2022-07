L’Aquila, la Polizia scopre un accampamento abusivo: emessi 11 fogli di via

Un accampamento composto da alcune roulotte, panni stesi su fili di fortuna e tavolini improvvisati è lo scenario ritrovato dai poliziotti della Questura di L’Aquila intervenuti, nella periferia ovest della città, soprattutto a seguito di alcune segnalazioni al 113 e la ricezione di denunce per furti in abitazioni concentrati tra i quartieri di Pettino e Coppito.



Sono stati notificati undici Fogli di Via, per altrettante persone anagraficamente residenti in Sicilia, che impongono il rientro nella loro città di residenza entro tre giorni.



Sono arrivate sul posto due volanti e il personale della Squadra e solo dopo le proteste delle persone che avevano occupato la zona, i poliziotti hanno potuto procedere alla notifica dei Fogli di Via informandoli delle conseguenze penali derivanti dall’inosservanza a quanto loro imposto.