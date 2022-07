Allarme sicurezza: ancora un furto al Burger King dell'Aquila

E allarme sicurezza in città all’Aquila. Dopo i furti avvenuti nelle abitazioni di Pettino dei giorni scorsi, questa notte di nuovo ladri in azione per l’ennesima volta al Burger King nella zona commerciale della capoluogo.

Ignoti nella notte infatti, hanno forzato l’entrata della nota catena di fast-food prelevando in pochi minuti il fondo cassa per alcune migliaia di euro. Sul posto avvisati dai responsabili del punto vendita gli agenti della Polizia di stato del capoluogo di regione che hanno eseguito insieme all’unità scientifica i rilievi del caso.

Acquisite le immagini di videosorveglianza circuito chiuso del locale commerciale per cercare di capire il modus operandi e l’identità delle persone che hanno messo a segno questo ennesimo colpo. Una situazione che seppur contingentata comunque rappresenta un campanello d’allarme per un territorio come quello aquilano non abituato, come spesso invece avviene in altre province, ad eventi del genere e che pone l’accento sulla sicurezza della città, riaccendendo di fatto i riflettori su questa tematica mai marginale.