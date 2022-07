Lavoro, Filt-Cgil: raggiunto accordo con GSA. Revocato sciopero del 25 luglio

"Un importante accordo che realizza alcune prime importanti risposte alle criticità rappresentate". Lo afferma il segretario nazionale della Filt Cgil Natale Colombo sull'intesa con Gestione Servizi Associati (Gsa) per i lavoratori che operano presso le tratte autostradali ed extra autostradali, a garanzia dei servizi integrativi antincendio, precisando che "è solo l’inizio di un percorso basato sulle corrette relazioni industriali e pone le basi per risolvere le criticità e migliorare la qualità di vita dei lavoratori avendo come priorità il tema sicurezza".

"Questo primo accordo quadro nazionale - prosegue Colombo - mette in fila le problematiche alla base della proclamazione di sciopero per il 25 luglio che viene revocato e realizza prime significative risposte su sedi di lavoro, organizzazione del lavoro, igiene, salute e sicurezza, stabilizzazione dei rapporti di lavoro e buoni pasto". "Con fermezza - afferma infine Colombo - abbiamo ribadito il nostro disconoscimento del contratto attualmente applicato ai lavoratori ed abbiamo ulteriormente rappresentato la necessità di andare verso un contratto collettivo nazionale di tutto rispetto, quale quello sottoscritto unitariamente a Fit Cisl e Uiltrasporti con Angaf, l'associazione datoriale delle Guardie ai Fuochi".