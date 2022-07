Nuovo fermo della funivia del Gran Sasso, in corso le riparazioni

Rimasta bloccata la funivia del Gran Sasso.

Dopo il guasto dei giorni scorsi dovuto a un fulmine che aveva danneggiato le schede del quadro di controllo, un nuovo episodio di disfunzionamento si è verificato oggi pomeriggio.

Il blocco ha comportato il fermo di tutte le cabine in sede ed il presidente del Ctgs, contattato dalla nostra redazione, ha dichiarato “le cabine sono in sede, i passeggeri in sicurezza, stiamo aspettando le navette per riportare giù i turisti ".

Attualmente si sta procedendo con le procedure di riparazione e pare che a breve la funivia sarà nuovamente utilizzabile.

Comunque il nostro giornale è compatto nel ritenere che la sicurezza sia di fondamentale importanza ed un diritto di tutta la cittadinanza, bisognerà approfondire la questione, si dovranno fare le verifiche necessarie e poi si potrà far ripartire la funivia.

Noi vigileremo sulla situazione a tutela di tutti coloro che voglio usufruire di questo servizio con la certezza di non correre alcun rischio.