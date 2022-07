15°anniversario incidente canadeir nella valle subequana

Il 23 luglio 2007 il pilota Andrea Golfera (51 anni) e il suo copilota Daniele Rett (27 anni) erano ai comandi del loro aereo CAN 19 impegnato in una operazione di spegnimento di un vasto incendio boschivo che interessava un'ampia area montuosa della valle subequana nella zona dell’Eremo di Sant’Erasmo e che minacciava numerosi paesi ed in particolare il centro abitato di Roccapreturo.

Nonostante le condizioni di volo fossero proibitive a causa di un forte vento e della presenza del fumo sprigionato dall'incendio, poco prima delle 19, l'equipaggio aveva deciso ugualmente di prendere il volo e di intervenire per cercare di diminuire la forza distruttrice delle fiamme.

Alle 19.00 il COAU (Centro Operativo Aereo Unificato nell'ambito delle attività operative del Dipartimento della Protezione Civile) perse i contatti con il Canadair e poco dopo venne a conoscenza del grave incidente avvenuto in località "Eremo di Sant'Erasmo": per Andrea Golfera non c’era già più nulla da fare, mentre il copilota Daniele Rett, gravemente ferito, fu trasportato in ospedale dell’Aquila e successivamente di Pescara e di Trieste, dove rimase in coma per diverso tempo, ma da dove usci completamente riabilitato.

Oggi, in occasione del 15° anniversario dell’incidente, l’Amministrazione Comunale di Acciano ha voluto ricordare il sacrifico del comandante Golfera e del suo copilota con una cerimonia che si concluderà, alle 18.30, con il riconoscimento della cittadinanza onoraria alla moglie e al figlio del pilota e al copilota Daniele Rett.

A ritirare la pergamena di riconoscimento della cittadinanza onoraria di quest'ultimo, saranno i suoi genitori essendo Rett, tornato a volare sui Canadair, impegnato nella lotta contro gli incendi boschivi che sta interessando tutta l'Italia e l'Europa.

Alla cerimonia, che ha avuto inizio stamattina con una messa di suffragio e con la deposizione di una corona di alloro davanti al cippo che sorge nel punto di impatto del velivolo, ha partecipato tutta la comunità della valle subequana rappresentata dal vice Sindaco di Acciano Valerio Munzi, che non ha mai dimenticato il sacrificio del comandante Golfera e di quanti, ogni giorno, lottano contro la piaga degli incendi boschivi che nella maggioranza dei casi hanno matrice umana. Alla cerimonia di commemorazione, partecipa anche il direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, Mauro Casinghini.

La sua presenza, ha dichiarato, sta a rappresentare l'enorme impegno di tutto il sistema di protezione civile nella lotta contro gli incendi boschivi e soprattutto il sacrificio di quanti donano la loro vita per proteggere un bene comune, come l'ambiente, troppo spesso ferito dalla mano dell'uomo. In proposito Casinghi ha ricordato l'incidente occorso ieri a Elena Lo Duca, la volontaria di protezione civile del Friuli Venezia Giulia che ha perso la vita dopo essere stata travolta da un albero che stava andando a fuoco.