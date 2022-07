Maxi incendio a Paganica in zona cimitero: Vigili del Fuoco in azione

Un vasto incendio si è propagato intorno alle 18 nell'area dietrostante il cimitero di Paganica, conosciuta come zona "Ortera". Sul posto sono intervenute tutte le squadre che il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco dell'Aquila aveva a disposizione. Ancora non si conoscono le origini del rogo che seppur non vicino alle abitazioni per il momento, si sta allargando velocemente complice il vento caldo che sta interessando la zona e le alte temperature di questi giorni, miste alla carenza idrica che proprio a causa dell'assenza di pioggia sta attanagliando il territorio.

Sul posto anche le pattuglie della Polizia di Stato che hanno interrotto le vie d'accesso all'area ed allontanato le persone che erano in quella zona così da permettere ai Vigili del fuoco di poter intervenire in sicurezza.

Da pochi minuti è in volo anche un elicottero dei Vigili del Fuoco che sta riversando sull'area migliaia di litri di acqua per andare a supportare le squadre di terra.

(in aggiornamento)

