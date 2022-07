Lavori all'ex Ferriera: interruzione idrica il 25 ed il 26 luglio

L’Ufficio tecnico di Gran Sasso Acqua spa ricorda che in relazione agli interventi di efficientamento dell’acquedotto “ex Ferriera” nel tratto compreso fra Prata d’Ansidonia e Civitaretenga, che saranno eseguiti in collaborazione con il Commissario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, Corrado Gisonni, e il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Perugia, si renderà necessario operare un’interruzione dell’erogazione idrica, in fascia oraria diurna, nelle giornate di domani 25 e martedì 26 luglio.

Per effetto dell’interruzione dalle ore 7.30 alle ore 20, di ognuna delle due giornate, potrebbero verificarsi disservizi negli abitati di Navelli, Collepietro, San Benedetto in Perillis, Castelvecchio Calvisio, Carapelle Calvisio, Caporciano, Ofena e Prata d’Ansidonia per la sola frazione di Tussio, nei casi in cui non sarà possibile compensare con i volumi accumulati nei serbatoi. Pertanto per gli utenti che avessero particolari urgenze, anche di tipo sanitario, e per le attività commerciali, è consigliabile dotarsi delle scorte necessarie.